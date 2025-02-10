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عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم جراء تحطم حافلة بعد سقوطها من أعلى الجسر، لتستقر أسفل النهر في عاصمة جواتيمالا، حسبما ذكرت صحيفة "برينسا ليبر".

 

عشرات القتلى في حادث أليم بجواتيمالا

ونقلا عن رجال الإنقاذ، فإن الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة من بلدية سان كريستوبال أكاساجوازتلان في مقاطعة إل بروجريسو.

 

مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة آخرين

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة العديد الذين يتواجدون في حالة حرجة، فيما تواصل مصالح الإنقاذ البحث عن مفقودين، في أمل العثور على ناجين بينهم.

كما أشارت نفس المصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

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عاصمة جواتيمالا جواتيمالا حادث أليم بجواتيمالا سان كريستوبال أكاساجوازتلان مقاطعة إل بروجريسو

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