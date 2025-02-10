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رياضة

أنشيلوتي يحدد بديل فاسكيز في مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لوكاس فاسكيز، فيتو
لوكاس فاسكيز، فيتو

تعرض فريق ريال مدريد لخسارة جهود أحد لاعبيه البارزين في مواجهتي مانشستر سيتي، بالملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الملكي ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي ذهابا، غدا الثلاثاء في ملعب الاتحاد.د، على أن تقام موقعة الإياب، الأسبوع المقبل، في ملعب سانتياجو برنابيو.

 

ريال مدريد يتعرض لضربة بإصابة لوكاس فاسكيز 

وأصدر ريال مدريد بيانا، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، كشف فيه عن إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز، في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

وفي هذا الصدد، كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "سيغيب لوكاس فاسكيز عن مباراتي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة".

وأضاف: "يخطط مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي لإشراك فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، أمام مانشستر سيتي".

ويعاني الفريق الملكي على المستوى الدفاعي، في ظل إصابة العديد من لاعبيه، وهم: داني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر.

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