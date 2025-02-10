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رياضة

مصر تكتسح الكاميرون في افتتاح بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

منتخب الريشة الطائرة
منتخب الريشة الطائرة

اكتسح المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة نظيره الكاميروني بنتيجة 5-0، بمستهل مشوار المنتخبين في المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني غدًا في الجولة المقبلة مع نظيره الغاني، فيما يصطدم المنتخب الكاميروني بنظيره الجزائري.

وكانت قرعة البطولة القارية قد أقيمت أمس وأسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من: "الجزائر - غانا - الكاميرون البلد المستضيف".

فيما ضمت المجموعة الثانية من: "حنوب أفريقيا - رواندا - جزيرة رينيون"، أما المجموعة الثالثة فتكونت من: "موريشيوس - نيجيريا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى".

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم: "أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع".

فيما يقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

وانطلقت منافسات الفرق المختلطة اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن تقام منافسات الفردي من يوم 14 وحتى يوم 16 من فبراير الجاري.

ويتأهل الفائز بمنافسات الفرق المختلطة لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بمدينة شيامن الصينية.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.

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الريشة الطائرة منتخب الريشة الطائرة ضحى هاني هادية حسني

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