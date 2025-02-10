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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، القنوات الناقلة لـ "تحت سابع أرض" بطولة تيم حسن

مسلسل تحت سابع أرض،
مسلسل تحت سابع أرض، فيتو

يخوض النجم تيم حسن سباق رمضان 2025، بمسلسله الجديد "تحت سابع أرض" ويشاركه البطولة عدد من النجوم. 

مسلسل تيم حسن في رمضان 2025 

مسلسل تحت سابع أرض في رمضان 2025، من بطولة تيم حسن والفنانة كاريس بشار ومني واصف وأنس طيارة والعمل من إخراج سامر البرقاوي ومن تأليف عمر أبو سعدة ومن المفترض عرض المسلسل طوال الشهر الكريم عبر شاشتي Mbc 1 والجديد اللبنانية، بالإضافة إلي منصة شاهد 

ومن ناحية أخري، كان قد عرض في وقت سابق مسلسل تاج للفنان تيم حسن والمطربة فايا يونان.

تفاصيل مسلسل تاج
 

تدور أحداث مسلسل تاج حول قصة الملاكم تاجالذي يقدم دوره الفنان تيم حسن، والذي يمر بالعديد من الصعوبات والديون في حياته، مما يضطره للعودة والعمل مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي وتتابع الأحداث.

 

يشارك في بطولة مسلسل تاج العديد من الفنانين بجانب تيم حسن وفايا يونان منهم الفنان بسام كوسا، وجوزيف بو نصار ونورا رحال، وكفاح الخوص، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ سامر البرقاوي وتأليف عمر أبو سعدة.

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