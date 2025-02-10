تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية في مركز سمالوط بالمنيا (فيديو)

شهد مركز سمالوط بمحافظة المنيا، حدثًا اجتماعيًا في إطار جهود إنهاء الخصومات الثأرية وتحقيق المصالحة بين العائلات.

حيث قدمت عائلة عبد، الكفن لعائلة "عبيد"، في مبادرة لطي صفحة الخلافات الثأرية التي استمرت لفترة طويلة بين العائلتين.

في مشهد مهيب، تقديم الكفن لإنهاء خصومة ثأرية في مركز سمالوط بالمنيا

وشهدت الجلسة العرفية حضور عدد كبير من القيادات الأمنية في المنيا ورجال الدين القبطي والإسلامي وعددا من عمد ومشايخ البلاد والقيادات الشعبية وأهالي المركز.

تقديم الكفن لإنهاء خصومة ثأرية في مركز سمالوط بالمنيا

وأكد الدكتور سمير ابو طالب، أحد القائمين على الصلح أن إنهاء الخصومات الثأرية يمثل نقلة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المحافظة.

مشيرا إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقيادات الشعبية في المنيا في نشر ثقافة التصالح ونبذ العنف.

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