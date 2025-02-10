خالد عبد الغفار: تنفيذ 55 مشروعًا صحيًا بـ 11001 سرير حتى 2026

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 55 مشروعًا صحيًا جديدًا، تضم 11001 سرير بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية، على مستوى 24 محافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي.



وأوضح الوزير أن معدلات التنفيذ بهذه المشروعات وصلت إلى نسب متقدمة، حيث يجري العمل على استكمالها وفق الجدول الزمني المحدد، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الجهود المبذولة لتوسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة من خلال ضخ استثمارات ضخمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الطبية.

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