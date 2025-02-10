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سياسة

عبد المحسن سلامة يزور نقيب الصحفيين في مكتبه عقب ترشحه لنفس المنصب (صور)

خالد البلشي وعبد
خالد البلشي وعبد المحسن سلامة، فيتو

حرص الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، على زيارة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، ومنافسه الأبرز في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في مكتبه عقب تقديم أوراق ترشحه. 

 

زيارة نقيب الصحفيين 

وأكد «سلامة» حرصه على التواصل مع الجميع، والتأكيد على أن الانتخابات يجب أن تبقى ساحة للحوار البناء من أجل مستقبل أفضل للصحفيين.

 وشدد على أنه يجب أن تحظى النقابة باحترام جميع الجهات، وأن أي حقوق يحصل عليها الصحفيون ليست امتيازات بل حقوق مشروعة. 

وقال: "عندما أتحدث عن مزايا للصحفيين، فأنا أتحدث عن حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها."

 

ودعا سلامة الزملاء إلى توحيد الصف والعمل المشترك، مشددًا على أن المنافسة الانتخابية يجب أن تكون قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، بعيدًا عن أي خلافات شخصية، وأوضح: "نحن لا ندخل في ملاسنة أو خلاف، بل نعمل من أجل مصلحة الصحفيين، وسأكون حاضرًا دائمًا للدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم".

 

 

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