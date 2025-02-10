الكشف عن الكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا في الأدوار الإقصائية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن كرة "Pro Ball ميونخ" الجديدة التي ستكون الكرة الرسمية لـ دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب للموسم الحالي، وصولًا إلى المباراة النهائية.

تفاصيل الكرة الرسمية لمسابقة دوري أبطال أوروبا

وتأتي الكرة الجديدة بتصميم مستوحى من مدينة ميونخ، حيث يستضيف ملعب بايرن ميونخ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويظهر فى تصميم الكرة اللون الأبيض الذي يرمز إلى نجوم دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الأشكال السداسية باللونين الأخضر والنحاسي المستوحاة من معالم المدينة الشهيرة.

Made for Munich, made for the #UCLfinal 🥰



Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... 🏆✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 10, 2025

وتتميز كرة "Pro Ball ميونيخ" بمزايا تقنية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة اللعب، حيث تمتاز بالتصميم المبتكر والنقش البارز على سطحها لضمان دقة وانحراف محسّنين، كما أن الطلاء الخارجي للكرة يوفر قبضة آمنة وتحكمًا عاليًا.

ووفقا للموقع الرسمي لليويفا فقد تم تصنيع الكرة باستخدام مواد حيوية مبتكرة وأكثر صداقة للبيئة، بما في ذلك البوليستر المعاد تدويره وألياف الذرة والمطاط الطبيعي المتجدد، دون التأثير على الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.