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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% عند مستوى 30010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 37275 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06%  عند مستوى 13209 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 11793 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20%  عند مستوى 3161 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو  4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

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