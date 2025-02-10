يعرض في رمضان المقبل، كل ما تريد معرفته عن المسلسل السعودي "الزافر"

أعلنت منصة شاهد عن عرض المسلسل السعودي الزافر خلال موسم رمضان الدرامي 2025، وهو فانتازيا تاريخية تدور أحداثها في قرية بجنوب المملكة العربية السعودية، حيث تتشابك الصراعات العائلية والاجتماعية في إطار مشوق.

تفاصيل مسلسل الزافر

يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية، من بينهم راشد الشمراني، مريم الغامدي، جبران الجبران، علي الحميدي، أحمد شعيب، مروة محمد، مرزوق الغامدي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، وبدور العتيبي، أضوى الفهد، حسام الحارثي، والعمل من تأليف عثمان جحا، أحمد راشد المسعري، وابتسام المنصور، وإخراج سيف الشيخ نجيب.

تم تصوير المسلسل في منطقة الباحة، مستلهمًا اللهجة والثقافة الجنوبية في المملكة، فيما استخدمت تقنيات سينمائية حديثة ومتطورة في تصويره.

شاهد تروج لمسلسل الزافر

وروجت منصة شاهد مؤخرًا لمسلسل الزافر، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر المسلسل مرفقا بتعليق “فانتازيا تاريخية وملحمة جنوبية مليئة بالمؤامرات والصراعات فمن الغالب في لعبة المال والسلطة.. انتظروا مسلسل #الزافر.. يعرض في رمضان.. مجانًا على شاهد”.



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