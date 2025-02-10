التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في مدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة مدينة نصر أن ماسا كهربائيا من المدفأة وراء اندلاع النيران.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، ليتم على الفور انتقال فرق الإطفاء والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة، ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها، فيما جرت عملية التبريد.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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