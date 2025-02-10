جلسة بين محمد شوقي وكولر قبل انطلاق مران الفريق اليوم

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسه مع محمد شوقي مدير الكرة بالفريق قبل إنطلاق مران الفريق اليوم والذي من المقرر ان يقام في تمام الساعه السادسه مساءًا على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المحله غدا بالجولة الثالثه عشر لبطولة الدوري العام لكرة القدم.

ومن المنتظر ان تشهد الجلسه تواجد محمد رمضان المدير الرياضي لتوضيح مهام محمد شوقي لمارسيل كولر وترتيب جميع الملفات بينهم لعدم حدوث اي مشاكل بين الطرفين مستقبلًا.

وكان محمد شوقي قد بدأ مهام عمله بالأمس وعقد اجتماع مع محمد رمضان المدير الرياضي للفريق وحرص بعدها على حضور محاضرة كولر للاعبين استعدادًا لمواجهة الغزل.

ولقى شوقي ترحيب من جميع اللاعبين والجهازين الفني والاداري للقلعه الحمراء.

وكان الاهلي قد اعلن أمس عن تعيين محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي ومديرًا للكرة.

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان

ورفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة طلب محمد رمضان المدير الرياضي للنادي بالرحيل عن منصبه، وأكد محمود الخطيب لرمضان تمسكه باستمراراه وتقديم كل الدعم له خلال الفترة المقبلة مع منحه كل الصلاحيات لقيادة كرة القدم بالقلعة الجمراء.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قد طلب من محمود الخطيب الاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية وترك منصبه الجديد بسبب ما تعرض له من انتقادات لاذعه وتحميله عدم تجديد لاعبي الفريق وبعض الملفات الأخرى، إلا أن طلبه قد قوبل بالرفض من رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والذي وعده بتوزيع المهام على أكثر من شخص خلال الفترة المقبلة للتخفيف عليه

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قد أنهى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول، ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة. وفي ذات الإطار، وبعد اجتماعه أول أمس مع محمود الخطيب، رئيس النادي، تقرر تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.. أما المرحلة الثانية من التطوير، فسوف تشمل باقي قطاع الكرة.

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