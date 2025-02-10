صادرات الغزل والنسيج ترتفع 2% إلى 1.1 مليار دولار خلال 2024

أكد المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات الغزل والمنسوجات تحقق أعلى قيمة خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن قيمة صادرات القطاع بلغت 1.132 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 1.112 مليار دولار في عام 2023، محققة نموًا بنسبة 2%.

وأوضح أن تركيا تصدرت قائمة أهم الأسواق التصديرية بنسبة 35% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات، ويستهدف المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تحقيق معدل نمو بنسبة 15% في عام 2025.



أداء صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال عام 2024

وقال رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار. وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.

وتربعت دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، واستحوذت أسيا على 47 % من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.

يليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى 2023، واستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.

وفى المركز الثالث تأتي مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى إستقرت صادرات القطاع إليها خلال عامي 2024/2023 بنحو 230 مليون دولار، وقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024.



بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 الى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع. ويأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.

تركيا تحتل المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024

1- احتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. واستحوذ السوق التركي على 35% من إجمالي صادرات القطاع.

2- يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي

3- إيطاليا بقيمة 106 مليون دولار ومعدل نمو 16% واستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي

4- الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%

5- الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%

6- ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر

7- السعودية بقيمة 34 مليون دولار

8- السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%

9- فى المركز العاشر تأتى جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.

قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024

ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024 ; حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليون مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي نحو 286 مليون ومعدل نمو 10%، قطاع الألياف 162 مليون ومعدل نمو 13% وأخيرًا قطاع المنسوجات التقنية بإجمالي 142 مليون دولار ومعدل نمو 25%.

أما فيما يخص منتجات القطاع الأكثر تصديرًا من مصر خلال 2024; تأتي صادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية كأعلى قيمة بإجمالي 266 مليون دولار، يليها الغزول والخيوط ألياف تركيبية 144 مليون، أقمشة الجينز بنحو 139 مليون، يليها الغزول من القطن 135 مليون، الأقمشة الغير منسوجة بإجمالي 114 مليون دولار.

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