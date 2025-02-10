الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع سير العمل بمشروعات التطوير

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى

 أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية بمقر الجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات التطويرية بجامعة جنوب الوادي، جاءت هذه الجولة للوقوف ميدانيا على إنجاز العمل بالعديد من المشروعات بالجامعة.

 

افتتاح بوابة المشاة

 ووجه رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية بافتتاح بوابة المشاة ما بين الجامعة الأهلية والمستشفيات الجامعية لخدمة طلاب القطاع الطبى بالجامعة الأهلية وتوفير جو دراسي أفضل للطلاب، وتهيئة ظروف دراسية مناسبة لهم.

 

مبنى رئاسة الجامعة بقنا
 كما تفقد رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية بالطريق الواصل بين الجامعة الأهلية ومبنى رئاسة الجامعة، وكذلك الطريق ما بين ميدان الجوهرة وكلية الصيدلة في إطار تعزيز البنية التحتية التى تخدم جميع منسوبى الجامعة. 
كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير بالمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

قتل زوجته بالخطأ، محكمة قنا تقضي بسجن شاب سنة مع إيقاف التنفيذ

إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

قمر الدين بـ 40 جنيها، أسعار ياميش رمضان في أسواق قنا (فيديو)

محافظ قنا يوجه رؤساء الوحدات المحلية باستقبال المواطنين أسبوعيًا لحل مشكلاتهم
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية