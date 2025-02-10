رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع سير العمل بمشروعات التطوير

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية بمقر الجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات التطويرية بجامعة جنوب الوادي، جاءت هذه الجولة للوقوف ميدانيا على إنجاز العمل بالعديد من المشروعات بالجامعة.

افتتاح بوابة المشاة

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية بافتتاح بوابة المشاة ما بين الجامعة الأهلية والمستشفيات الجامعية لخدمة طلاب القطاع الطبى بالجامعة الأهلية وتوفير جو دراسي أفضل للطلاب، وتهيئة ظروف دراسية مناسبة لهم.

مبنى رئاسة الجامعة بقنا

كما تفقد رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية بالطريق الواصل بين الجامعة الأهلية ومبنى رئاسة الجامعة، وكذلك الطريق ما بين ميدان الجوهرة وكلية الصيدلة في إطار تعزيز البنية التحتية التى تخدم جميع منسوبى الجامعة.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير بالمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.