أمينة خليل تدخل قسم الشرطة بمسلسل لام شمسية لهذا السبب

تواصل الفنانة أمينة خليل تصوير عددًا من المشاهد الخارجية لمسلسل لام شمسية المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير بين شوارع وسط البلد.

وخلال أحداث العمل تدخل أمينة خليل قسم الشرطة لتحرر محضر ضد شخص تعدي علي ابنها، وتبدأ في محاربته في المحاكم إلي أن تأتي بحق ابنها ممن اعتدى عليها، وتصبح القضية قضية رأي عام

مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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