إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 11 عاملًا في المنيا، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

حوادث الطرق، انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا يسفر عن إصابة 11 عاملًا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل قرية الريف المصري.

إصابة 11 شخصا في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

انقلاب سيارات ربع نقل في المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من: مصطفى حمدي مخيمر (17 سنة)، موسى عوض أبو العلا (20 سنة)، أيمن إكرام جيد (31 سنة)، رماح فولي عزت (20 سنة)، حمد عبدالرحمن سليمان (53 سنة)، حمدي عبدالحميد أبو الليل (58 سنة)، عيد ربيع عليوة (44 سنة)، عفيفي محمد مجاهد (65 سنة)، فارس حسن محمد (22 سنة)، عبدالكريم شعبان حسن (58 سنة)، ومصطفى عماد فولي (14 سنة)، وجميعهم من مركز أبو قرقاص.

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