ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0m30% عند مستوى 30146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 37341 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.42% عند مستوى 13256 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8660 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 11805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3174 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

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