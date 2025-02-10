تداول 17 ألف طن و960 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و80 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 325 شاحنة و58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 635 شاحنة و22 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس وسينا، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وAlcudia Express، بينما تم تداول 3900 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي بريدج، كوين نفرتيتي ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE2 متحهة إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1955 راكبا بموانيها.



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