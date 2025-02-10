ملوي التخصصي يستقبل 5 مصابين في حادث أتوبيس المنيا

استقبلت مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، 5 مصابين من بين 15 مصاب، أُصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

مستشفى ملوي التخصصي

حيث قَدمت مستشفى ملوي التخصصي الرعاية الصحية الأولية اللازمة لكل من: أمنية عبد الهادي محمد، 18 عام، مقيمة في القاهرة، وشقيقها محمد 22 عاما مقيم بالقاهرة، وايمان محمد محمود، 53 عاما، مقيمة بالقاهرة، واية محمد أحمد، 17 عاما، مقيمة بمحافظة الأقصر، وحمدي الأمير عثمان، 22 عاما، مقيم بمحافظة الأقصر.

َإصابة 15 شخص إثر انقلاب أتوبيس في المنيا

وجدير بالذكر، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص.

ملوي التخصصي تستقبل 5 مصابين في حادث أتوبيس المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخص معظمهم من محافظات الوجة القبلي بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بنطاق الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

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