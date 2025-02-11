الثلاثاء 11 فبراير 2025
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انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

كأس أمم إفريقيا للشباب،
كأس أمم إفريقيا للشباب، فيتو

 

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منتخب مصر امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة كوت ديفوار نيجيريا غانا الجزائر السنغال

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انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

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