حمادة هلال يحاول القضاء على خالد الصاوي خلال الحلقات الأولى من مسلسل المداح

يحاول الفنان حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح القضاء على خالد الصاوي الذي يلعب شخصية الشيطان، ولكن لا يستطيع التغلب عليه في المرة الأولى.

ويظهر خالد الصاوي وأعوانه منذ الحلقات الأولى من العمل، ويبدأون في الإحاطة بصابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال.

واستعان مخرج مسلسل المداح الجزء الخامس أحمد سمير فرج، بعشرات المجاميع من أجل تصوير عدد من المشاهد الخاصة بالعمل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال السباق الرمضاني القادم.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال عودة صابر ورحاب التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي بعد انفصالهما في الجزء الرابع من العمل.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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