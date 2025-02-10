الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 أسباب لوضع البحث العلمي جزءًا أساسيًّا من التعليم الجامعي

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

تستكمل وزارة التعليم العالي، نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر، والتي تتناول أبرز محاور التطوير والتحديث في المنظومة الجامعية بما يعزز جودة العملية التعليمية وقدرة الخريجين على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.


ويُساهم "مقرر البحث العلمي (أطروحة علمية مصغرة)" في تنمية مهارات البحث، والتفكير النقدي، والكتابة الأكاديمية، مما يعزز فلسفة التعلم مدى الحياة التي تتبناها جامعات الجيل الرابع. 

5 أسباب لوضع البحث العلمي جزءًا أساسيًا من التعليم الجامعي

كما يتوافق هذا النهج مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث يشجع الطلاب على التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التوظيف وريادة الأعمال.  

فوائد المقرر:

 تطوير مهارات البحث والتحليل باستخدام مصادر موثوقة.  
 تعزيز التفكير النقدي في تحليل المعلومات وتقييم الأدلة.  
تحسين الكتابة الأكاديمية وفقًا للمعايير العلمية.  
تنمية الاستقلالية من خلال إعداد بحث ذاتي منظم.  
تعزيز التعاون البحثي بين طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، مما يزيد من القيمة التطبيقية والنشر الدولي.  

- نحو تعليم يُحفز الإبداع، ويؤهل الطلاب لمستقبل أكاديمي ومهني متميز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي التعليم الجامعي التعليم العالي اليوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جامعات الجيل الرابع جودة التعليم والاعتماد وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

آخر موعد للتقديم في مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال

وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية ركيزة أساسية في إعداد قيادات المستقبل

وزير التعليم العالي يلتقي عددا من أصحاب المصانع والشركات

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سمنود التكنولوجية ويطمئن على انتظام الدراسة

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

إطلاق برنامج أوروبي - أفريقي لدعم الابتكار في الطاقة المستدامة بتمويل 300 ألف يورو

مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي

تفاصيل استقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع بمطار أسوان

ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية