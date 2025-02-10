5 أسباب لوضع البحث العلمي جزءًا أساسيًّا من التعليم الجامعي

تستكمل وزارة التعليم العالي، نشر الرسائل التوضيحية حول الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر، والتي تتناول أبرز محاور التطوير والتحديث في المنظومة الجامعية بما يعزز جودة العملية التعليمية وقدرة الخريجين على مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل.



ويُساهم "مقرر البحث العلمي (أطروحة علمية مصغرة)" في تنمية مهارات البحث، والتفكير النقدي، والكتابة الأكاديمية، مما يعزز فلسفة التعلم مدى الحياة التي تتبناها جامعات الجيل الرابع.

5 أسباب لوضع البحث العلمي جزءًا أساسيًا من التعليم الجامعي

كما يتوافق هذا النهج مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث يشجع الطلاب على التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التوظيف وريادة الأعمال.

فوائد المقرر:

تطوير مهارات البحث والتحليل باستخدام مصادر موثوقة.

تعزيز التفكير النقدي في تحليل المعلومات وتقييم الأدلة.

تحسين الكتابة الأكاديمية وفقًا للمعايير العلمية.

تنمية الاستقلالية من خلال إعداد بحث ذاتي منظم.

تعزيز التعاون البحثي بين طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، مما يزيد من القيمة التطبيقية والنشر الدولي.

- نحو تعليم يُحفز الإبداع، ويؤهل الطلاب لمستقبل أكاديمي ومهني متميز.

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