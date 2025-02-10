ضحايا القصف، ما الذي قدمته مصر لرعاية أطفال غزة والسودان؟

في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ضحايا النزاعات والحروب، قدمت مصر رعاية طبية متكاملة للأطفال المصابين من غزة والسودان، حيث تم علاج آلاف الأطفال وإنقاذ حياتهم، مع توفير التطعيمات الإلزامية والرعاية الصحية المتكاملة.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس الوزراء، فقد تمت رعاية أكثر من 26 ألف طفل طبيًا لإنقاذ حياتهم، فيما يُمثل الأطفال 42% من إجمالي المصابين الذين يتم علاجهم في مصر، وهو ما يعكس الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم الأشقاء.

كما أوضحت البيانات أن 43% من الرضع الذين تم إنقاذهم وإجلاؤهم لا يوجد لهم أقارب من الدرجة الأولى، وهو ما استدعى تقديم دعم خاص لهم لضمان توفير الرعاية الكاملة، إلى جانب ذلك، تلقى مئات الأطفال المصابين بالسرطان العلاج داخل المستشفيات المصرية، وذلك ضمن الجهود المصرية المستمرة في تقديم الدعم الطبي المتخصص.

وشملت الرعاية المقدمة أيضًا منح الأطفال التطعيمات الإلزامية، للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم.

وتؤكد هذه الجهود التزام مصر بدورها الإنساني في دعم الأشقاء، من خلال تقديم المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة، والعمل على تخفيف معاناة الأطفال المتضررين من الحروب والصراعات.

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