نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد جديدة

اعتمدت لجنة القيد بنقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين لجان قید جديدة في الشعب الخمسة (التقديم – التحرير - الإعداد - المراسلة الإعلامية والاخراج).



وقال نقيب الإعلاميين: لم يعد لدينا أي لجان جديدة فقد تم فحص كل ملفات جميع الزملاء المتقدمين للقيد بالنقابة وإعتماد قيد من تنطبق عليهم الشروط واستوفوا جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية من عمل النقابة في أرشفة وتقنين أوضاع العاملين في الحقل الإعلامي المصري.

وتهيب نقابة الإعلاميين بالزملاء سرعة التوجه إلى مقر النقابة بالمستندات المطلوبة للقيد والتصريح حتى لا يتعرض المخالفون أنفسهم للمساءلة الجنائية.

وتستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الرسمية لكافة الوسائل الإعلامية العاملة والمرخص لها في جمهورية مصر العربية بإلزام العاملين بها التوجه إلي مقر النقابة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وحتى لا يتعرض العاملون في الشُعب الخمسة سالفة الذكر والوسائل الإعلامية للمساءلة القانونية (الغرامة أو الحبس) وفقًا لنص المادتين (۸۸) و(89) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة 2016.

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