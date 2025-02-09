السكة الحديد تعدل موعد قطار ٩٢٥ مكيف القاهرة طنطا خلال رمضان

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد قطار رقم 925 مكيف درجة أولى وثانية اعتبارا من أول مارس الموافق يوم السبت ٢٠٢٥/٣/١ ليكون قيام قطار ٩٢٥ مكيف (القاهرة / طنطا) من محطة القاهرة الساعة ١٨:٤٥ يصل محطة طنطا الساعة ۲۰:۱۰ كالجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنه فور انتهاء شهر رمضان المعظم يعود قطار ٩٢٥ لموعده الطبيعى، المقرر طبقا لجدول المسير الصادر فى الأول من يوليو ٢٠٢٤.

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