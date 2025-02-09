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اقتصاد

تايوان تتجنب رسوم ترامب بمضاعفة شراء الغاز الأمريكي

تايوان - فيتو
تايوان - فيتو

تايوان ، تخطط تايوان إلى زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي الأميركي لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، في إجراء تتفادى من خلاله الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات التايوانية.

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شراء مزيد من الغاز الطبيعي

وحسب مسئول في وزارة الشئون الاقتصادية وشركة سي بي سي كورب الحكومية تتخذان خطوات لشراء مزيد من الغاز الطبيعي حسب “ سي ان بي سي عربية " في أعقاب إعلان ترامب عن خطة لتوسيع إنتاج النفط والغاز بشكل واسع لتصدير الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم، وتقليص العجز التجاري الدولي في البلاد.

الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة 


ووفق وكالة الأنباء المركزية التايوانية سي إن إيه، أشارت بيانات جمعتها وزارة المالية في تايوان إلى أن الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة ارتفع إلى رقم قياسي هو 64.88 مليار دولار العام الماضي، ومنذ أسبوعين فرض ترامب رسومًا جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25%، والصين بنسبة 10%، غير أنه أرجأ تنفيذ الرسوم على المكسيك وكندا لمدة شهر. 
 

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