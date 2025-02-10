"بالونة اختبار".. لجنة الدفاع والأمن القومى بـ«النواب» عن نقل الغزاوية إلى مصر: ترامب يحلم بتصفية القضية الفلسطينية.. وموقف السيسى تاريخى

أجمع أعضاء فى لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب على أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتطلع إلى تصفية القضية الفلسطينية، مستدلين على ذلك بتصريحاته التى تستهدف نقل أبناء غزة إلى مصر والأردن.

واعتبر نواب -تحدثوا إلى “فيتو”- تصريحات ترامب فى هذا الشأن بأنها بالونة اختبار، مشددين على أن الموقف المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء جادًا وحاسمًا ومدعومًا من جميع أطياف الشعب المصري وهو سرعان ما بدا فى الاتصال الودى الذى جمع الرئيسين ودعا كل منهما الآخر إلى زيارة بلاده.

بدوره..قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين، هى عبارة عن بالونة اختبار يطلقها ترامب لتحقيق توجهاته الداعمة لإسرائيل والمعادية للأنظمة العربية.

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية معروف عبر التاريخ

وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ فيتو، أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية معروف عبر التاريخ، وموقفها من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى، تم إعلانه بوضوح من خلال القيادة السياسية، وهو رفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني، ورفض سياسات التوسع الإسرائيلى على حساب القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، وإقامته دولته وعاصمتها القدس، متابعا، الموقف المصرى جاء معبرا عن إرادة شعبية خالصة، ونال تقدير وإشادة من الجميع سواء مؤيد أو معارض.

وتابع عضو مجلس النواب، سياسة مصر معلنة وواضحة، تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا، كما أن سيناء خط أحمر لا يجوز تجاوزه من جانب إسرائيل تحت أى ظرف.

وأوضح كدوانى، أن إسرائيل تعتمد على الإدارة الأمريكية فى تحقيق أهدافها فى تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض.

وتابع، أن مصر والوطن العربى قادرون على مواجهة ترامب، مشددا على ضرورة توحد الحكومات العربية للحفاظ على الأمن القومى العربى وللحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض هذه السياسات التى تدعمها أمريكا ضاربا المثل بالموقف الأخير للرئيس السيسى وهو موقف تاريخى ومشهود.

فكرة تهجير الشعب الفلسطينى

وأوضح أن شعب مصر جزء من الشعوب العربية والتى ترفض جميعا، فكرة تهجير الشعب الفلسطينى، الذى ضحى بأكثر من ٤٥ ألف شهيد والعديد من المصابين فى سبيل الدفاع عن أرضه، مختتما بأنه يستبعد تحقيق تلك التصريحات الأمريكية، مؤكدا أنها بالونة اختبار للأنظمة العربية.

وقال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرفوضة تماما، وأن موقف مصر واضح كما أعلنه الرئيس السيسى المدعوم من جميع أطياف الشعب.

وأضاف الجاحر في تصريحات لـ فيتو، أن القضية الفلسطينية ستظل نابضة بفعل الدور المحورى المصرى، وظهر ذلك خلال العدوان الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلى على غزة، والذى كان يرمى لتصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب أكبر المجازر بحق الشعب الفلسطينى، والتهجير القسرى الجماعى لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وسياسات التجويع والإرهاب، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية، ومؤسسات الدولة المعنية، قادرة على مواجهة تلك التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى والعربى بشكل عام وفى كل وقت.

مصير الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية

وتابع، كما أن ذلك الأمر يمثل خطرا كبيرا على مصير الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، وهو الأمر غير المقبول تماما.

وبدوره قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكى من شأنها خلق حالة عدم استقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وضياع القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطينى فى أرضه.

وأضاف خلف الله فى تصريحات لـ فيتو، أن تلك المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، على العرب جميعا التصدى لها بموقف عربى مشترك وواضح وهو الإعلان عن رفضها صراحة مثلما أعلنت مصر وعدد من الدول مثمنًا موقف الرئيس السيسى فى تعامله مع تصريحات ترامب.

واختتم عضو مجلس النواب، حال اتحاد العرب على رفض تلك المواقف والتصريحات الأمريكية، فلن تستطيع أمريكا تحقيق ما تخطط له بشأن التوسع الإسرائيلى على حساب الشعب الفلسطينى وحقوقه فى إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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