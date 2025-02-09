الخط الأخضر يطلق حملة تعريف لطلاب المدارس بوسائل النقل صديق البيئة

أطلقت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق، الخط الاخضر حملة لتعريف طلاب المدارس بمشروعات النقل الأخضر وخاصة المترو وطرق التشغيل والتدريب فى إطار حملة لتعريف الشباب بصناعة النقل صديق البيئة

نساعد الأجيال الجديدة!

وقالت الشركة في بيان لها استقبلنا أول دفعة من الشباب والشابات من مركز بناتى ليتعرفوا على عالم النقل العام ضمن شراكتنا مع ساموسوشيال انترناشيونال.

وهذه المبادرة تساعد الأطفال المحتاجين عن طريق تعريفهم بفرص العمل المختلفة وتهيئتهم لمستقبل أفضل!

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