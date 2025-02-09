رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري.

وأوضح أنه تم انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

أمطار متوسطة بالمنوفية

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية: تعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس غير المستقر، وهطول أمطار متوسطة على معظم مناطق المحافظة.

وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط للتعامل السريع مع مياه الأمطار حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

وتمركزت عربيات شفط المياه بأماكن تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة للتعامل الفورى والسريع حال سقوط الأمطار.

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