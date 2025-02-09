الدوري الإسباني، فالنسيا يتقدم على ليجانيس 0/2 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق فالنسيا أمام نظيره ليجانيس بنتيجة 0/2 لفالنسيا، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الأحد، على ملعب ميستايا، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدفي فالنسيا، كريستيان موسكيرا ومختار دياخابي في الدقيقتين 30 و41.

تشكيل فالنسيا ضد ليجانيس

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، سيزار تاريجا، خوسي لويس جايا، مختار دياخابي.

خط الوسط: إينزو بارينيتشيا، أندري ألمييدا، لويس ريوخا، خافيير جيرا.

خط الهجوم: دييجو لوبيز نوجويرول، هوجو دورو.

تشكيل ليجانيس أمام فالنسيا

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتس.

خط الدفاع: فالنتين روزر، ماتيا ناستاسيتش، بورنا باريسيتش.

خط الوسط: خورخي ساينز، خوان كروز، يفان نيو، ريناتو تابيا، داركو براساناك، ميجيل دي لا فوينتي.

خط الهجوم: دانيال رابا.

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