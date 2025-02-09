الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

حبس يوتيوبر 3 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

عاقبت محكمة جنح الجيزة، يوتيوبر شهير في بولاق الدكرور بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والشريعة الغراء، والسخرية من الدين، بالحبس لمدة 3 سنوات.


وكان احد المحاميين قد قدم بلاغ ضده يوتيوبر شهير قام بالإستهزاء بالقرآن الكريم والأنبياء عن طريق صفته علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، والتطاول كذلك علي النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وتحريف القرآن الكريم، كما أنه يسمح لأتباعه أن يبايعونه علي أنه المهدي المنتظر.

 

وتبين من خلال التحقيقات أنه يدعي أنه رسول من عند الله وأن الله عزوجل أخفاه عن الأنظار، بمعجزة وأنه مسخر له الطير والجن والأنس وغيرها من خرافات وإدعاءات يقوم بنشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي.

 

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جنح الجيزة الجيزة بولاق الدكرور
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