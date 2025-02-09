"معلومات الوزراء" يرصد عدد أبراج المحمول المنشأة في 2024

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أكثر من 3000 برج محمول تم بناؤها خلال عام 2024 لمد وتحسين تغطية الشبكات).

عدد أبراج المحمول المنشأة في 2024

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024؛ وذلك لضمان تغطية ذات كفاءة عالية بجميع أنحاء الجمهورية.

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