مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

أعلنت إيلينا شميليفا، رئيسة مجلس إقليم سيريوس الفيدرالي بروسيا، عن مسابقة معمارية دولية لتطوير مخطط رئيسي لمنطقتين مبتكرتين في وقت واحد، وذلك في كازان عاصمة تتارستان اليوم، فيالجلسة العامة والختامية التي كانت بعنوان "مدينة محورها الإنسان والفضاء.. الرفاهية العالمية" لمنتدى "كازانيش" الدولي للهندسة المعمارية والبناء، وتستهدف المسابقة أقوى المكاتب المعمارية ومؤسسات تنمية البريكس ويحتوي على متطلبات خلق بيئة علمية وتكنولوجية متقدمة على مستوى عالمي.

كازانيش ومسابقة تطوير أفضل منطقتين

وأوضحت أنه تم اختيار "كازانيش" كمنصة للإعلان عن المسابقة لأنها أكبر منتدى معماري وإنشائي في روسيا ومنصة دولية فريدة من نوعها للتفاعل بين المتخصصين في هذا المجال، وقد جمعت هذا العام أكثر من 300 خبير وسبعة آلاف مشارك، بما في ذلك 60 ضيفًا أجنبيًا من 23 دولة ومن بينهم رؤساء البلديات وكبار المهندسين المعماريين وممثلي الجامعات المتخصصة من دول مثل البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويتم تنظيم المسابقة بمبادرة من إدارة منطقة سيريوس الفيدرالية والمشغل هو وكالة التطوير الاستراتيجي "CENTER" سيرجي جورجيفسكي، المؤسس المشارك.

أفضل الأفكار والحلول لسيريوس

وأضافت رئيسة مجلس إقليم سيريوس الفيدرالي بروسيا خلال تصريحات صحفية لها: “انه في إطار المسابقة، نجذب كبار اللاعبين في الصناعة الروسية والأجنبية. وسيتعين على المشاركين الأجانب العمل على مقترحات بالتعاون وبهذه الطريقة، يمكن لسيريوس الاعتماد على أفضل الأفكار والحلول للمساعدة في تحقيق مهمتها. وهذه أيضًا فرصة فريدة للشركات الأجنبية للمساهمة في تطوير منطقة مثل سيريوس، والتي توفر أكبر الفرص لتنفيذ مشاريع مبتكرة جريئة”.

وقالت انه سيتم أيضًا تقييمها من قبل خبراء بارزين معترف بهم دوليًا. للتأكد من أن المتسابقين قادرون لإعداد المخططات الرئيسية الأكثر قابلية للتطبيق، سيقوم فريق المشغل بتقديم الدعم والمشورة لهم في جميع المجالات طوال المسابقة.

واضافت: "سيتمكن المتأهلون للتصفيات النهائية من التعرف مباشرة على المنطقة خلال رحلات ميدانية خاصة. ستقام المسابقة على مرحلتين. سيتم اختيار ثلاثة متسابقين نهائيين بناءً على النتائج من المرحلة الأولى. خلال المرحلة الثانية، سيتعين عليهم إعداد كلا المقترحين المحددين حول رؤية سيريوس المستقبلية ومشاريع تنمية الإقليم. وفي المرحلة الثانية، سيتعين عليهم إعداد مقترحات محددة للمظهر المعماري الذي يشكل البيئة ومشاريع التطوير المستقبلية لمنطقة سيريوس. وقد تمت دعوة كبار المتخصصين في هذا المجال، بما في ذلك أولئك من الخارج، للانضمام إلى لجنة تحكيم المسابقة. ووفقًا لقطب الأعمال الرقمية، خبير التحول الرقمي العالمي، والقائد الاستراتيجي لمبادرات المدن الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر".

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