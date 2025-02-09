نجاح برنامج تعليمي لتنفيذ مذكرة تعاون بين الهند وجامعة الدول العربية

نظمت وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع لجنة المنح الجامعية (UGC) كشريك معرفي وجامعة الدول العربية (LAS) كمنظم مشارك، المؤتمر الأول لرؤساء الجامعات الهندية العربية بنجاح في معهد سوشما سواراج بهاوان، نيودلهي، في الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2025.

وقد نظمت الفاعلية في إطار البرنامج التنفيذي للتعليم لتنفيذ مذكرة التعاون بين الهند وجامعة الدول العربية، وجمعت بين القادة الأكاديميين من الهند والعالم العربي لاستكشاف سبل جديدة للتعاون في مجال التعليم العالي.



وقد افتتح المؤتمر كيرتي فاردان سينج، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي ألقى الكلمة الرئيسية.

وقد ألقى عمران محمد القيب، وزير التعليم بدولة ليبيا، كلمة خاصة نيابة عن الجانب العربي، كما ألقى الأستاذ ماميدالا جاجاديش كومار، رئيس لجنة المنح الجامعية، كلمة ترحيبية، تلاها كلمات مليئة بالرؤى ألقاها الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وفراج العجمي، مدير التعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية.



وقد تضمن المؤتمر أربع جلسات مواضيعية ركزت على التعاون في مجال التعليم العالي وتنمية المهارات، والمجالات المبتكرة للتعاون الأكاديمي، والاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية، والبحث العلمي والتكنولوجي المشترك في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية.

وتلا تلك الجلسات جلسة منفصلة تضمنت مشاركة جامعات من الهند والعالم العربي في مناقشات مباشرة لاستكشاف فرص التعاون فيما بينها.

تعزيز التبادل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب

وفي اليوم التالي عُقدت جلسة حول تعزيز التبادل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في تطوير المناهج الدراسية، وتوج المؤتمر بحفل ختامي ترأسه أمين لجنة المنح الجامعية.



كان من أبرز ما ميز هذه الفعالية المشاركة الفاعلة لجامعة القاهرة من مصر، والتي لم تعمل على تعزيز العلاقات بين الهند ومصر فحسب، بل أظهرت أيضًا الالتزام بتعزيز التبادل الأكاديمي والتعليمي بين البلدين.

ومن المتوقع أن يمهد هذا المؤتمر الطريق أمام اقامة تعاون ثنائي قوي يعزز خلق بيئة ديناميكية لتحقيق التقدم المتبادل في مجال التعليم العالي.

وقد مثل المؤتمر منصة محورية للجامعات من الهند والعالم العربي قامت من خلالها بالمشاركة في حوار وتعاون هادف، كما جمع بين قيادات اكاديمية لتبادل وجهات النظر حول مستقبل التعليم العالي.

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