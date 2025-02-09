حسين الزناتي يترشح لعضوية مجلس النقابة للمرة الثالثة (صور)

تقدم الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين للمرة الثالثة، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة على مقعد النقيب و٦ من الأعضاء، والمقرر إجراؤها ٧ مارس المقبل.

فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة اليوم الأحد، تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب و٦ من أعضاء المجلس، من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل.



كشوف المرشحين على مقعد النقيب

وأشار إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

شروط الترشح لمقعد النقيب وعضوية المجلس

وقال السكرتير العام: "إن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:

1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.

2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.

4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.

6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.

دعوة الجمعية العمومية للصحفيين

وأكد السكرتير العام أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.

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