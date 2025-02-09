الأحد 09 فبراير 2025
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سياسة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

موقف توصيل الغاز
موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية.

مناقشة اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

خطة متكاملة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وأشار السويدي، إلى أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.

أهمية البحث عن البترول لصالح الاقتصاد الوطني

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موجها كلامه للحكومة: "هل من مزيد؟".

 

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

 

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