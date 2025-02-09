الاستعلام عن الحالة الصحية لأسرة أصيبت بتسمم بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

إصابة أسرة بتسمم في الجيزة

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود استغاثة حول حالات إغماء وقيء.

بالفحص إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

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