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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39%  عند مستوى 30128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 37419 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.46%  عند مستوى 13262 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97%  عند مستوى 8693 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95%  عند مستوى 11843 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95%  عند مستوى 3189 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس 6 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 5 فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%  عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06%  عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25%  عند مستوى 13082 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02%  عند مستوى 11652 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13%  عند مستوى 3142 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

 

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

 

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