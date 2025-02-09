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محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام اليونان التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام اليونان التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ايوانيس بيرجاكيس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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في بداية اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية اليونانية الممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى قوة الترابط والتشابه التي تربط بين الإسكندرية واليونانيين.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الجالية اليونانية بالإسكندرية لمناقشة أحوالهم وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

 

من جانبه، وجه القنصل الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، ورحب بدعوة السيد محافظ الإسكندرية بعقد لقاء مع الجالية اليونانية.
وأضاف القنصل أن الجالية اليونانية هي من أقدم الجاليات بالإسكندرية ولها تاريخ طويل، للدرجة التي جعلت معظم اليونانيين في الإسكندرية يحملون الجنسية المصرية ويتحدثون العربية بطلاقة.

عقب اللقاء، توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، إلى القنصلية اليونانية، للمشاركة في احتفالية القنصلية بمناسبة بداية العام الجديد، وتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا التقليدية (كعكة رأس السنة اليونانية). 
وشهد الاحتفال البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد أفريقيا، وقنصل عام اليونان وعدد من  القناصل بالإسكندرية بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية اليونانية بالإسكندرية.

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