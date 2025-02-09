أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

تداولت بعض التقارير عن احتمالية فسخ نادي الزمالك لعقد اللاعب ميشالاك، الذي تم التعاقد معه على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي قبل غلق باب القيد بالأمس.

هناك عدة أسباب قانونية وإدارية وراء عدم فسخ عقد اللاعب وعودته إلى ناديه المعار منه.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم فسخ عقد ميشالاك مع الزمالك هو أن اللاعب لا يزال ضمن قائمة الفريق، ويعد جزءًا من تشكيلة الفريق في الوقت الحالي، فإذا قرر اللاعب شخصيًا الرحيل أو إذا طلب فسخ العقد من جانبه، في تلك الحالة يمكن للنادي اتخاذ قرار بتسوية الموقف، ولكن حتى الآن، لا يبدو أن هناك أي رغبة من اللاعب في المغادرة، مما يجعله مستمرًا في الفريق.

2. ضرورة التسوية لرفع اللاعب من القائمة

من الإجراءات التي يتطلبها النظام الرياضي، أنه إذا كان الزمالك يرغب في فسخ عقد اللاعب الذي جاء من إعارة، يجب أن يتم التوصل إلى تسوية مالية بين الناديين، أي أن الفسخ يحتاج إلى موافقة كلا الطرفين، فبمجرد الاتفاق على ذلك، يمكن رفع اللاعب من القائمة واحتساب ذلك في النظام الرسمي.

3. رفض نادي أحد السعودي فسخ العقد

النقطة الحاسمة هي أن نادي أحد السعودي يرفض فسخ عقد إعارة اللاعب، وعودته للنادي السعودي في مثل هذه الحالات، لا يمكن للزمالك أن يفسخ العقد من جانب واحد دون موافقة النادي الآخر، مما يعقد الأمور ويحول دون أي خطوة من هذا القبيل.

4. عدم وجود مكان في قائمة أحد السعودي

أحد الأسباب المهمة التي تسببت في بقاء ميشالاك في الزمالك وعدم فسخ عقده، هو أن نادي أحد السعودي لا يمتلك مكانًا في قائمته لتسجيل اللاعب حال عودته، نظام القيد في السعودية يفرض وجود أماكن محدودة في القائمة، ونادي أحد لا يستطيع استيعاب ميشالاك في قائمته، مما يجعل من الصعب على النادي السعودي قبول عودته في الوقت الحالي.

5. احتمالية تعويضات مالية

إذا قام الزمالك بفسخ عقد ميشالاك بشكل أحادي دون موافقة نادي أحد، فمن الممكن أن يقوم الأخير بمطالبة الزمالك بالتعويض المالي. خاصة إذا كان النادي السعودي يرى أن الفسخ أثر سلبًا على خططه المالية أو الفنية. وبالتالي، تجنب الزمالك هذه المخاطرة لضمان استمراره في العلاقات مع الأندية الأخرى في المستقبل.

في الختام، فإن قرار عدم فسخ الزمالك لعقد ميشالاك يعود إلى مجموعة من العوامل القانونية والإدارية، وكذلك الرفض الواضح من نادي أحد السعودي لفسخ الإعارة.

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