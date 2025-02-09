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اقتصاد

خالد حنفي ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في المسؤولية المجتمعية لعام 2024

د. خالد حنفي
د. خالد حنفي

اختارت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا لعام 2024، حيث منحته “وثيقة التميز الدولية للشخصيات الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 - الفئة الفخرية”.

 

نشر وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية

وجاء اختيار الدكتور خالد حنفي لهذا التكريم الشرفي والمهني، وفق ما أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، نتيجة لجهوده البارزة في نشر وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال المناصب التي شغلها، وعلى رأسها اتحاد الغرف العربية. وقد تُوّجت هذه الجهود من خلال إشرافه على تنظيم مؤتمر عربي حول دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص العربي، فضلًا عن دعمه للعديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية والتنموية، التي قدمتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، بهدف تعزيز الممارسات المسؤولة والتنمية المستدامة.

 

وأكدت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أن الدكتور خالد حنفي، بصفته سفيرًا دوليًا للمسؤولية المجتمعية، وعضوا فخريا في الشبكة، قدّم عبر هذه المناصب الشرفية العديد من الإسهامات العلمية والمعرفية ذات التأثير الفعّال في مجال المسؤولية المجتمعية.

 

الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية

وتوجه أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي بالشكر إلى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على منحه هذه الجائزة المرموقة، معربًا عن امتنانه وتقديره لاختياره ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية لعام 2024.

 

وأكد الدكتور حنفي أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تُعدّ من المؤسسات الرائدة في العالم العربي، والتي تلعب دورًا حيويًا في رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ممارساتها في الشركات والمؤسسات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي.

 

وأشار إلى أن تكريمه وتكريم اتحاد الغرف العربية بهذه الجائزة يمثل مصدر فخر واعتزاز، إذ لطالما أولى الاتحاد أهمية استثنائية لموضوع المسؤولية المجتمعية، بما يساهم في تنمية المجتمعات العربية وتعزيز استدامة المؤسسات.

 

العمل على دعم مبادرة المسؤولية الاجتماعية المستدامة

ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنه منذ توليه منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، عمل على دعم مبادرة المسؤولية الاجتماعية المستدامة، حيث يحرص الاتحاد على حث الغرف المحلية والشركات العربية على تبنّي المبادرات المجتمعية وتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 

كما أشار إلى أن اتحاد الغرف العربية أطلق “جائزة الشركات الأكثر مسؤولية اجتماعية في العالم العربي”، التي تستهدف مختلف القطاعات، بالتعاون مع جهات مانحة معتمدة دوليًا، بهدف تحفيز الشركات العربية على دمج ممارسات المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها.

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وختم الدكتور حنفي بالتأكيد على عمق التعاون القائم بين اتحاد الغرف العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مشددًا على أن هذا التعاون يهدف في المقام الأول إلى خدمة المجتمعات العربية وتعزيز التنمية المستدامة، ومعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك في المرحلة القادمة، من أجل تحقيق الأهداف السامية للمسؤولية المجتمعية على الصعيد العربي.

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