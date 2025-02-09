الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 19 ألف طن و1081 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث  تم تداول 19000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1081 شاحنة و700 سيارة

 حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 606 شاحنة و694 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 475 شاحنة و6 سيارة. 

وصول 2000 طن بروبلين و585 سيارة لميناء بورتوفيق



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهي  سينا، الحرية، امل وAlcudia Express وغادرت السفينتين  دليلة وبوسيدون اكسبريس، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة. كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة KORAL SEDRA علي متنها 2000 طن بروبلين قادمة من الامارات ووصول السفينتين  LILY OF SEA وSEA WAVE2 علي متنها  585 سيارة بوزن 1170 طن قادمة من جدة   
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1755 راكب بموانيها.
الاحد 9 فبراير 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الوارد
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

انفراد، نص التحريات في قضية «رشوة السماح المؤقت بالجمارك» (مستندات)

ترامب يكشف شروط إسرائيل لعدم قصف إيران

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

منوعات

المزيد

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول التاريخيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية