تداول 19 ألف طن و1081 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1081 شاحنة و700 سيارة

حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 606 شاحنة و694 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 475 شاحنة و6 سيارة.

وصول 2000 طن بروبلين و585 سيارة لميناء بورتوفيق





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهي سينا، الحرية، امل وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة. كما يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة KORAL SEDRA علي متنها 2000 طن بروبلين قادمة من الامارات ووصول السفينتين LILY OF SEA وSEA WAVE2 علي متنها 585 سيارة بوزن 1170 طن قادمة من جدة

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1755 راكب بموانيها.

الاحد 9 فبراير 2025

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