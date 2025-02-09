الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

مع عودة الدراسة، ارتفاع تأخيرات القطارات بسبب الشبورة

قطار
قطار

تزامنا مع عودة الدراسة وبداية الترم الدراسى الثانى، اعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن ارتفاع التأخيرات المتوقعة اليوم، وتوقعت الهيئة ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم  بسبب حالة الطقس وانتشار الشبورة.

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس

 وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم.

حالة الطقس
حالة الطقس

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

الطقسس
الطقسس

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 25  دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة. 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95  دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 55  دقيقة.

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