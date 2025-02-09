الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تقف بجانب عمر سعد خلال أحداث مسلسل سيد الناس

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد مطاردات عديدة بينه وبين أعدائه بعد خروجه من السجن.

وخلال الأحداث تقف نشوى مصطفى التي تلعب شخصية معلمة في حارة شعبية بجانبه.

 

أحداث مسلسل سيد الناس

 وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشوي مصطفي سيد الناس مسلسل سيد الناس عمرو سعد أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان اخبار الفن

مواد متعلقة

عمرو سعد ينتقم من أعدائه بعد خروجه من السجن في سيد الناس

ads

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025

"فيتو" ترصد أجواء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية بالجيزة (فيديو وصور)

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية