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ثقافة وفنون

ظهور نجوم جدد ودينا الشربيني تذهب إلى تركيا، أبرز الملاحظات على برومو مسلسل كامل العدد الجزء الثالث

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو

نشرت منصة شاهد مؤخرا برومو مسلسل كامل العدد الجزء الثالث والذي كشف عن كثير من المستجدات في المسلسل، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز الملاحظات على البرومو: 

  • يبرز المسلسل أن شريف، الابن الأكبر لدينا الشربيني في المسلسل سيبتعد عن المنزل وعن العائلة وقد يكون ذلك بسبب تجربة احتراف خاصة أنه كان عاشقا لكرة القدم في الموسم الثاني ولأنه يظهر في البرومو وهو يحاول أن يعد “طبخة” كما تعدها والدته.
  • تنتقل أسرة دينا الشربيني وشريف سلامة إلى منزل جديد أطلقوا عليه “بيت العيلة”.
  • ينضم للعائلة أفراد جدد في مقدمتهم الفنان حسين فهمي والفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت.
  • يكشف البرومو أن الفنانة دينا الشربيني ستعيش تجربة في تركيا خلال أحداث الجزء الجديد ومن الممكن أن تكون لها علاقة بابنها شريف واحترافه.

الكشف عن بوسترات مسلسل كامل العدد 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل كامل العدد 3

 

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

 

"كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

 تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

 

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