مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 9 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى وأبرزها مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني وليفربول ضد بلايموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألافيس ضد خيتافي - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 3 HD

فالنسيا ضد ديبورتيفو ليجانيس - الساعة 5:15 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

ريال سوسيداد ضد إسبانيول - الساعة 7:30 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

إشبيلية ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد بوخوم - الساعة 4:30 مساء - قناة بى إن سبورت 5 HD

لايبزيج ضد سانت باولي - الساعة 6:30 مساء - قناة بى إن سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلاكبيرن روفرز ضد وولفرهامبتون - الساعة 2:30 مساء - قناة أرينا سبورت

بلايموث أرجايل ضد ليفربول - الساعة 5 مساء - قناة أرينا سبورت

أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 7:35 مساء - قناة أرينا سبورت

ليفربول الإنجليزي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ليون ضد ريمس - الساعة 4 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

أوكسير ضد تولوز - الساعة 6:15 مساء - قناة بى إن سبورت 4 HD

ستراسبورج ضد مونبيليه - الساعة 6:15 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

أنجيه ضد مارسيليا - الساعة 9:45 مساء - قناة بى إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد روما - الساعة 1:30 ظهرا - قناة Starz Play App

كالياري ضد بارما - الساعة 4 عصرا - قناة Starz Play App

لاتسيو ضد مونزا - الساعة 4 عصرا - قناة Starz Play App

ليتشي ضد بولونيا - الساعة 7 مساء - قناة Starz Play App

نابولي ضد أودينيزي - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

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