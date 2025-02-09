الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 9 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى وأبرزها مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني وليفربول ضد بلايموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألافيس ضد خيتافي - الساعة 3 عصرا - قناة بى إن سبورت 3 HD

فالنسيا ضد ديبورتيفو ليجانيس - الساعة  5:15 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

ريال سوسيداد ضد إسبانيول - الساعة 7:30 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD

إشبيلية ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

هولشتاين كيل ضد بوخوم - الساعة 4:30 مساء - قناة بى إن سبورت 5 HD

لايبزيج ضد سانت باولي - الساعة 6:30 مساء - قناة  بى إن سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلاكبيرن روفرز ضد وولفرهامبتون - الساعة 2:30 مساء - قناة أرينا سبورت

بلايموث أرجايل ضد ليفربول - الساعة 5 مساء - قناة أرينا سبورت

أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 7:35 مساء - قناة أرينا سبورت

ليفربول الإنجليزي، فيتو
ليفربول الإنجليزي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ليون ضد ريمس - الساعة 4 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

أوكسير ضد تولوز - الساعة 6:15 مساء - قناة  بى إن سبورت 4 HD

ستراسبورج ضد مونبيليه - الساعة 6:15 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD

أنجيه ضد مارسيليا - الساعة 9:45 مساء - قناة  بى إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد روما - الساعة 1:30 ظهرا - قناة Starz Play App

كالياري ضد بارما - الساعة 4 عصرا - قناة Starz Play App

لاتسيو ضد مونزا - الساعة 4 عصرا - قناة Starz Play App

ليتشي ضد بولونيا - الساعة 7 مساء - قناة Starz Play App

نابولي ضد أودينيزي - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الاسباني مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي برشلونة خيتافي ليفربول

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الريال وأتلتيكو

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

تهديد بالرحيل، تفاصيل شجار حارس برشلونة مع هانز فليك

أرني سلوت يتحدث عن مواجهة ليفربول ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

عبد اللطيف المناوي يعلق على احتمالات الحرب بين مصر وإسرائيل

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

مدبولي يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح جده في أسوان

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي

هشام طلعت مصطفى عن مخطط ترامب في غزة: شواطئ مصر أحسن لك (فيديو)

رسالة ضابط إسرائيلي لحظة إعلان الانسحاب من محور نيتساريم: خطة ترامب ستنفذ ونعود (فيديو)

منوعات

المزيد

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية