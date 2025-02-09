الأحد 09 فبراير 2025
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استقبال دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين الأراضي بتوسعات الشروق

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

يبدأ جهاز مدينة الشروق اليوم الأحد استقبال دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين الأراضي  بتوسعات مدينة الشروق، وذلك لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

 

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

الاستفادة من هذه الخبرات العالمية والاستفادة منها بمصر

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  خلال زيارته الحالية لفرنسا، زيارة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بريست الفرنسية، والتي يقع بها مصنع شركة rehlko، وهى واحدة من أكبر الشركات العالمية (Kohler سابقا)، المتخصصة في صناعة وحدات التوليد الكهربائية، يرافقه رئيس شركة rehlko، والمدير الإقليمي للشركة بمصر والشرق الأوسط، ومدير المصنع.

وأجرى وزير الإسكان جولة داخل المصنع حيث استمع لشرح تفصيلي عن خطوط الإنتاج الخاصة بوحدات التوليد الكهربائية واطلع على قدرات مختلف الوحدات، كما زار معامل مراقبة الجودة وما تضمنته من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وفي ختام الجولة، التقى المهندس شريف الشربيني بالسفير علاء يوسف السفير المصري لدى فرنسا، حيث تم استعراض ما تم خلال الزيارة من مناقشات مع بعض الشركات بالمنطقة الصناعية، حتى يتم استكمال ما تم الاتفاق عليه معهم لنقل خبراتهم لمصر ضمن رؤية الدولة المصرية لنقل التكنولوجيا الحديثة لتوطين وتعميق الصناعة.

وأوضح الوزير أنه من الممكن أن يتم الاستفادة من هذه الخبرات العالمية والاستفادة منها بمصر إما عن طريق الشراكة أو بإحدى آليات تخصيص الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة "بيتك في مصر" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى يتم الترويج لها لدى الجالية المصرية في فرنسا للاستفادة من المميزات والتيسيرات التي تتيحها المبادرة.

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المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق المهندس شريف الشربينى توطين وتعميق الصناعة
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