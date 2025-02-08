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أخبار مصر

ناصر ترك: اشتراطات سعودية مشددة لمنع تكرار أزمة موسم الحج (فيديو)

الحج والعمرة، فيتو
الحج والعمرة، فيتو

كشف ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، حقيقة ما تردد  بشأن إيقاف العمل بالتطعيمات لأداء العمرة.

 

إيقاف تطعيمات العمرة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أن هناك قرار صدر بإيقاف العمل بالتطعيمات سواء لأداء العمرة أو لزيارة المملكة العربية السعودية.
 

وأضاف: أنه تم إعلام شركات الطيران بقرار ايقاف العمل بالتطعيمات لاداء العمرة وفقا لما صدر عن المملكة العربية السعودية.

 

 

تعليمات الصحة السعودية

وتابع: التعليمات الخاصة بإيقاف العمل بالتطعيمات صادرة من خلال وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع الطيران المدني السعودية.

اشتراطات الزيارة للسعودية

وأوضح: السعودية وضعت اشتراطات مشددة على منح تأشيرات الزيارة خاصة الشخصية ووضعت لها مدة زمنية للصلاحية لا تزيد عن شهر وذلك قبيل شهر رمضان المقبل لمنع تكرار مشكلة ومأساة موسم الحج الماضي.
 

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