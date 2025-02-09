خط ساخن واستعدادات خاصة بمترو الأنفاق لعودة الدراسة

قررت إدارة شركة مترو الأنفاق بدء العمل بالمواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بداية من الأحد 10 مارس على أن يبدأ تشغيل مترو الأنفاق كالتالي:

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الأسبوع مع الاستمرار في مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب.

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني للطلاب مع عودة الدراسة بالترم الثانى للعام الدراسى الحالى

وقامت الشركة باعتماد جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث أعلنت الشركة مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخرى القطارات.

و تم زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني بـ إجمالي عدد رحلات تقدر بـ (١١٢٠) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتي حلوان - المرج الجديدة إلى ( ٥١٠ ) رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( ٦١٠ ) رحلات.

ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

وقالت الشركة: إن وزير النقل شدد على ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيدًا بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على استمرار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب

الخط الساخن لمترو الأنفاق

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة، أنه منذ تولى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وهناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة لتلقي كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

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