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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع برايتون 1/1 في الشوط الأول

تشيلسي وبرايتون،
تشيلسي وبرايتون، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي أمام برايتون بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي تجري على ملعب فالمر، مساء اليوم السبت، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم تشيلسي بهدف عكسي سجله بارت فيربوجين حارس برايتون في مرماه بالدقيقة 5، وتعادل جورجينيو روتر لفريق برايتون في الدقيقة 12.

 

تشكيل برايتون ضد تشيلسي

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: لويس دينك، يان باول فان هيكي، جويل فيلتمان، طارق لامبتي.

خط الوسط: كاورو ميتوما، جاك هينشلوود، كارلوس باليبا.

خط الهجوم: يانكوبا مينته، داني ويلبيك، جورجينيو روتر.

تشكيل تشيلسي أمام برايتون

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كيرنان ديوسبري هال، كول بالمر، جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، بيدرو نيتو.

 

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تشيلسي برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي ملعب فالمر

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